Tales From the Galaxy's Edge : Le jeu Star Wars VR montre ses premiers artworks

Si vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez la réalité virtuelle (ou inversement) vous attendez sans aucun doute de pied ferme l'expérience Tales From The Galaxy's Edge par les créateurs de Vader Immortal. Eh bien vous pouvez découvrir aujourd'hui les premiers artworks. Voilà.

On ne sait pour l'heure pas grand chose sur Tales From The Galaxy's Edge mais on peut au moins glaner quelques informations via les artworks qui viennent d'être diffusés par le site EW. Et donc vous pouvez retrouver les images en question dans notre superbe galerie.

On peut notamment y voir un personnage de la race Quarren avec un bras mécanique ainsi qu'un Trandoshan portant la même tenue de technicien. Les développeurs expliquent dans l'interview accordée au site EW que l'arc narratif du titre se situe juste après Les Derniers Jedi. On y incarne un technicien de réparation de droïdes à bord d'un cargo quand notre équipage finit par tomber sur le Guavian Death Gang qui va vous donner du fil à retordre.

Tales From The Galaxy's Edge est prévu pour une sortie vers la fin de l'année 2020 sans plus de précision. Pour en profiter il faudra être équipé d'un casque VR Oculus Quest.