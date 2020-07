Alt254 : Le jeu le plus minimaliste de l'univers dévoile ses charmes dans un teaser pixelisé

Pour peu que vous traîniez plus ou moins régulièrement vos guêtres virtuelles dans ce (sombre) recoin du Net, vous savez à quel point votre serviteur se délecte sans honte de toutes les expérimentations visuelles, pour peu qu'elles rendent un vibrant hommage au genre du pixel art. Autant vous dire que l'annonce du jour vise salement le coeur, sans même prévenir.

À voir aussi : Star Renegades : Des étoiles dans les yeux, des rêves plein la tête, nos impressions pixelisées

Quelque part entre l'arrière-grand-père Adventure et le très succint Minit, voici venir Alt254, un jeu d'aventure et d'exploration décrit comme résolument minimaliste par ses géniteurs du studio Rename, qui dévoilent aujourd'hui un premier teaser forcément... pixelisé.

Dans Alt254, vous incarnez en effet un unique pixel du nom de ■, qui n'aura d'autre choix que de partir à l'aventure et triompher du danger low res pour comprendre le sens de ce monde, et de sa propre existence. Rien que ça. Les développeurs assument évidemment le dépouillement visuel qui caractérise leur titre, et expliquent vouloir déconstruire le genre, pour renouer avec le coeur de l'expérience originelle :

Les paysages luxuriants sont réduits à la plus petite résolution jamais vu dans un jeu : seulement 21 pixels par 26, sans pour autant perdre en émerveillement. Des aventures à couper le souffle et des monstres terrifiants sont exprimés avec un simple pixel. Les armes et compétences sont minimales : il vous faudra être précis et rapide pour surmonter tous les dangers.

Pour peu que la cataracte n'ait pas d'ici là commencé son oeuvre, Alt254 devrait ainsi mettre nos yeux (et pourquoi pas nos méninges) à rude épreuve. Permettra-t-il d'esquiver la prochaine visite chez l'ophtalmo ? Réponse à sa sortie, annoncée pour cet été sur PC via Steam.