PS5 vs Xbox Series X : Gabe Newell (Valve) a fait son choix

Le séjour de Gabe Newell au pays des kiwis et des All Blacks continue, et pas dans la plus grande des discrétions. Invité à droite et à gauche, le patron de Valve a lâché une (petite) bombe sur un plateau de télévision.

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu des répercussions sur l'existence du patron de Valve. En voyage en Nouvelle-Zélande au début de l'année, le surpuissant Gabe Newell a été contraint et forcé d'y rester et de recourir au télétravail.

Bon, il y a pire endroit. Et il a, contrairement à d'autres personnes qui pourraient avoir connu la même mésaventure sans possibilité de rapatriement, largement de quoi venir financièrement. En fait, il a de quoi organiser un concert gratuit, appelé We love Aoteraora, le 15 août prochain, pour remercier le pays de l'avoir accueilli tout ce temps.

Toujours sur place, Newell s'est retrouvé invité dans l'émission The Project (en vidéo ci-dessus) où il a parlé notamment de réalité virtuelle. Un des présentateurs n'a pas résisté à lui poser la question qui tue :

A Noël, PlayStation et Xbox vont sortir de nouvelles console. La quelle est la meilleure ?



- La Xbox



- Pourquoi ?



- Parce qu'elle l'est ! Mais je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Il va de soi que nous réalisons l'essentiel de notre développement sur PC, mais des deux, je choisirais la Xbox.

Il a donc choisi son camp : parce qu'elle est la meilleure, ce sera la Xbox Series X. Alors je vous vois vous dire que cela confirme Half-Life 3 dessus ou que Steam va être racheté par Microsoft ou que Phil Spencer et Gabe Newell vont bientôt fusionner. Mais gardons simplement à l'esprit que l'offre de la console au 12 Téraflops correspond peut-être plus à ses envies. Et qu'au besoin, quand il sera de retour au bercail, il n'aura que quelques kilomètres à faire pour aller jeter un oeil à la Xbox Series X. Et qui sait, peut-être un ou deux partenari... Aïe, OK, j'arrête les prédictions idiotes.