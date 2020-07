Nintendo Switch : Un nouveau cap de ventes passé au Japon, le point face aux PS4 et Xbox One

La Nintendo Switch est décidément inarrêtable dans son pays d'origine. Déjà très populaire au Japon depuis sa sortie, la console a été portée cette année par la sortie d'Animal Crossing : New Horizons et aidée par la crise sanitaire. Grâce à ça, la machine vient de passer un nouveau cap de ventes.

La Nintendo Switch a récemment passé le cap des 14 millions d'exemplaires vendus au Japon. L'information a été communiquée par le site du magazine japonais Famitsu dans un article faisant le point sur l'état du marché du jeu vidéo au Japon pour la première moitié de l'année 2020.

Au 28 juin dernier, Nintendo a vendu 14.050.313 exemplaires de Switch dans l'archipel nippon (modèles original et Lite inclus). 2.666.882 consoles de ce total ont été écoulées au cours des six premiers mois de l'année. La Switch ayant subi des ruptures de stocks liées à des problèmes d'approvisionnement, il apparaît que ce total aurait pu être encore plus élevé si Nintendo avait eu la possibilité de mettre plus de machines sur le marché.

À titre de comparaison, Sony a vendu 435.812 PS4 (tous modèles confondus) au cours des six premiers mois de 2020. La console en est actuellement à 9.184.055 unités vendues depuis sa sortie au Japon fin février 2014.

Sans surprise, la situation de la famille de consoles Xbox One est bien plus compliquée au Japon. Avec seulement 2.685 Xbox One écoulées au cours de la première moitié de 2020, la console de Microsoft en est à 113.931 exemplaires vendus depuis le 4 septembre 2014.