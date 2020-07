Zelda Ocarina of Time : Des fans créent une suite jouable, The Missing Link

Faire du neuf avec du vieux, c'est pour certaines personnes une raison d'être. Un célèbre moddeur s'est ainsi amusé, une fois encore, avec un jeu Nintendo 64 très célèbre, pour lui concocter une suite non-officielle.

Pour les fidèles lectrices et lecteurs que vous êtes, le nom de Kaze Emanuar n'est pas inconnu. Et pour cause : combien de fois avons-nous parlé de son obsession de Super Mario 64, qu'il s'est amusé à trifouiller dans tous les sens ? Nous n'avons pas compté.

Le revoilà cette fois avec un autre projet qui concerne cette fois le mythique The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Majora's Mask. Aidé par une poignée d'amis, il a imaginé une sorte de DLC faisant le lien entre les deux titres Nintendo 64.

Son nom : The Legend of Zelda : The Missing Link. Dans ce jeu "fan made" que vous pouvez découvrir à travers les deux vidéos ci-dessus, ce bon vieux Link, qui va traverser des donjons inédits, va hériter de nouveaux objets forts intéressants, que vous pourrez essayer vous-mêmes.

Parce que oui, c'est possible, vous pouvez totalement en profiter : il suffit de vous rendre sur ce site et suivre les instructions, en fonction de la version qui vous concerne. Cette existence n'est-elle point belle ?

