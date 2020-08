Faites trembler l'Octogone avec EA Sports UFC 4 à la Fnac !

Vous avez décidé d'en découdre et de soumettre les plus grands combattants de Mixed Martial Arts au monde ? Préparez-vous à le faire avec style, car EA Sports UFC 4 va vous donner toutes les armes pour réaliser vos rêves !

Cet article est un contenu sponsorisé

La pression d'une foule surexcitée, la crainte de laisser une faille dans sa garde, le bonheur de réussir à placer le bon coup au bon moment et parvenir à soumettre son adversaire, au bord de la rupture : avec EA Sports UFC 4, disponible à la Fnac, vous ressentirez toute l'adrénaline d'un vrai combat dans l'Octogone, grâce à tout un tas d'améliorations apportées depuis UFC 3.

La technologie Real Player Motion permet un rendu fluide, percutant, et une sensation de maîtrise uniques lors des duels. Les enchaînements "frappes-clinch" sont plus réalistes que jamais, le "grappling" dévastateur, les "takedowns" revus et corrigés procurent plus de tension, et le nouveau système de jeu au sol achève de rendre EA Sports UFC 4 plus complet que jamais.

Mais tout ceci ne serait rien sans des combattants en nombre et des environnements variés. Plus de 200 athlètes UFC dans toutes les catégories peuvent se taper dans de nombreux lieux comme l'UFC Apex, la Cour ou le Kumite.

Et si cela ne vous suffit toujours pas, créez votre propre combattant, personnalisez-le de la tête aux pieds et faites de lui une machine capable d'étaler n'importe qui, dans n'importe quelle catégorie de poids. Avec EA Sports UFC 4, trouvez votre style et réalisez une carrière incroyable, amusez-vous dans tous les modes proposés et brillez dans les championnats du monde en ligne !