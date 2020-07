Eiyuden Chronicle : Le sucesseur spirituel de Suikoden lance son Kickstarter

Nous vous en parlions il y a quelques jours et nous y sommes. Ce lundi 27 juillet, la toute jeune équipe - composée de vétérans - de Rabbit & Bear a ouvert la campagne Kickstarter de ce qui s'annonce comme un revival inattendu de l'esprit de Suikoden.

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, RPG conçu par les créateurs principaux de Suikoden (Yoshitaka Murayama et Junko Kawano), ressemblant aux deux premiers épisodes passés au filtre Octopath Traveler, a donc entamé sa campagne Kickstarter. Pour se concrétiser sur PC, support sur lequel il est prévu pour octobre 2022, le projet a besoin de 435.250 euros avant le 28 août prochain.

Soutenu par Koji "IGA" Igarashi, qui a laissé une petite vidéo pleine d'amour, ce RPG au tour-par-tour avec univers en 3D et personnages (une centaine débbloquer) en 2D a bien évidemment des paliers à viser. Le premier, à 640.000 euros n'est autre que la possibilité d'avoir dans le jeu la fonctionnalité de retaper la forteresse des protagonistes - un élément au coeur de Suikoden.

Ensuite, pour l'avoir sur consoles, il faudra une récolte d'un million de dollars, environ 850.000 euros. Et de ce côté, les développeurs sont assez honnêtes. Ne sachant pas exactement quelles machines seront dans nos salons d'ici deux ou trois ans ils expliquent prévoir Eiyuden sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et la prochaine console de Nintendo. Eh oui, pas la Switch, qui, rappelons-le, est sortie en 2017.

Le problème évident c'est que si personne ne connaît les plans de Nintendo au moment de la sortie du jeu, dans chaque campagne de financement participatif d'un jeu japonais majeur, quand une machine au hardware inférieur a été listé, cela s'est avéré coûteux, obligeant à employer des textures downgradées, réécrire du code et donc concevoir deux jeux.



Quiconque a soutenu l'une de ces campagnes connaît la fin de l'histoire. Ces plateformes sont annulés ou écartées de la campagne. Une fois de plus, parce que nous voulons être transparents vis-à-vis de ce problème, nous créerons une version du jeu pour un hardware Nintendo.



On espère qu'il s'agira de quelque chose qui s'apparentera à une Switch 2, permettant une qualité et une expérience de jeu similaires sur tous les supports. Mais si aucune console de ce type n'est annoncée au moment où nous devons créer de nouvelles versions, nous passerons pas ces changements de textures et réécriture de code mentionnés ci-dessus, ou rembourserons les backers qui avaient choisi cette plateforme s'il n'y a absolument aucune solution.

Pour finir, sachez qu'il existe un nombre assez important de versions et de récompenses, dont un accès à une Bêta, le droit d'avoir son nom dans le jeu voire de devenir un PNJ ou encore de visiter le studio. Vous pouvez la somme que vous désirez, les contributions avec contrepartie requièrent de 33 euros à 1.214 euros.

Au moment où cet article s'est terminé, Eiyuden Hundred Heroes a convaincu plus de 2.500 personnes et récupéré plus de 270.000 euros. And counting...