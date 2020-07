Sabrent va sortir un SSD NVMe PCIe 4.0 de 4 To

On le sait, dans le milieu du hardware, c'est toujours la course à la performance. Du coté des SSD, on n'y échappe pas. Ainsi, le constructeur américain Sabrent dévoile du lourd du coté des NVMe.

Depuis quelque années, l'interface NVMe devient de plus en plus importante, au point de devenir un must-have pour tout nouvel acquéreur de PC. Les raisons sont simples : jusqu'à quatre fois plus rapide qu'un SSD en SATA.

Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs (et pour les autres) se mettent à l'adopter. Eh bien toujours plus haut, toujours plus fort, le constructeur Sabrent vient de dévoiler (via une fuite Amazon) un SSD NVMe avec interface PCIe 4.0. Ce faisant, la marque obtient un double record puisque qu'en "simple" PCIe 3.0 c'est aussi elle qui détient le record avec un SSD de 8 To.

D'après les infos d'Amazon, ce modèle baptisé Rocket 4 ferait du 4900 Mo/s en lecture séquentielle et 3500 Mo/s en écriture séquentielle. Pour l'instant il n'y aucune indication d'une potentielle date de sortie. On sait seulement que l'objet était (avant d'être retiré) au prix de 750 dollars.