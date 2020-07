Kickstarté sur Wii U, Little Devil Inside sortira sur Nintendo Switch

Révélé et puissamment soutenu sur la plan financier en 2015 avant un développement en quasi sous-marin, avant de réapparaître durant le dernier événement de Sony consacré à la PS5, le fort attendu Little Devil Inside a du, après tout ce temps, s'adapter à son époque.

On aimerait déjà l'avoir sur notre bureau, mais le jeu des coréens de Neostream va nous faire patienter encore un moment avant d'être rendu disponible au commun des mortels. Si aucune nouvelle information ou démonstration n'a permis de se rincer à nouveau l'oeil depuis juin dernier, une mise à jour du site officiel permet, en quelque sorte, d'avoir un peu de biscuit à grignoter.

Little Devil Inside avait atteint le palier nécessaire à son portage sur Nintendo Wii U. Mais c'était en 2015, et le destin de la console à la "mablette", on le connaît. Désormais, on sait que ce jeu mélangeant exploration, action et survie, dont le look nous a particulièrement séduits est prévu sur Nintendo Switch à la place. À cela s'ajoute au passage une commercialisation, bel et bien confirmée, sur Xbox One, sans précision d'un passage sur Xbox Series X.

Il restera cependant une exclusivité console PS4 et PS5 temporaire, avec sortie simultanée sur PC. Et on ignore combien de temps il faudra encore patienter avant de partir à la chasse aux monstres dans son univers ô combien ravissant. Mais on a tout notre temps. Pas vrai ? Non ? Tant pis.

