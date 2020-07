Les créateurs de Suikoden annoncent Eiyuden Chronicle et comptent sur Kickstarter

Si les conversations rappelant le glorieux passé de Konami invitent immanquablement à parler de Contra, Castlevania, Metal Gear ou encore Silent Hill, il est une autre licence chère au coeur de bien des joueurs dans le monde. Mais depuis 2018 et le lancement d'un nouveau site officiel, Suikoden n'a pas bougé... Alors d'anciens employés de la petite vague ont pris les choses en mains.

À voir aussi : Panzer Dragoon Voyage Record : Un teaser pour le jeu VR, une campagne de crowdfunding pour cette année

Depuis un Suikoden Tierkreis somme toute très banal et peu fidèle à de l'esprit de la série, Konami a mis Genso Suikoden au repos, pour une durée indéterminée. Et pourtant, ils sont peut-être nombreux, les joueurs à vouloir partir à la recherche des 108 héros destinés à instaurer la paix.

Alors que fait-on, si l'on a déjà ressorti les extraordinaires Suikoden et Suikoden II des dizaines de fois et qu'on brûle quelques bâtons d'encens chaque soir en priant pour un retour ? Eh bien comme les fans de Castlevania ont pu se tourner vers un Koji "IGA" Igarashi devenu libre et indépendant avec Bloodstained, on regarde en direction de Rabbit & Bear, studio japonais fondé en mars dernier qui compte dans ses rangs le créateur de Suikoden, Yoshitaka Murayama, et certains habitués de la saga, dont l'illustratrice Junko Kawano (à l'origine du très culte Shadow of Memories). Ils n'avaient pas collaboré depuis 25 ans.

Cette équipe tokyoïte a révélé vouloir réveiller l'esprit de Suikoden avec son premier jeu en développement : Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes.

Comme le titre l'indique, qu'il s'agira d'un RPG en 2,5 D aux combats au tour par tour (jusqu'à six personnages) qui donnera l'occasion de réunir une centaine de héros aux occupations et motivations variées décidant de mener une guerre ensemble. Comme on peut s'y attendre, à mesure que l'on recrutera de nouvelles têtes, le quartier général évoluera. L'histoire nous emmènera sur le continent d'Allraan. L'Empire du coin sera en quête d'un artefact permettant d'exploiter la magie à fond, et cela entraîner mort et désolation, ce contre quoi se dresseront Nowa et Seign Kesling, tous deux venus d'horizons différents... Ce genre de pitch vous dit quelque chose n'est-ce pas ? Et les screens ainsi que le teaser ci-dessus aussi ?

Eiyuden Chronicle passera par Kickstarter de ce lundi 27 juillet au 28 août pour récupérer les 500.000 dollars qui garantiront une sortie sur PC pour 2022. Pour les versions PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch, il faudra que les généreux donateurs arrivent à lui faire dépasser les paliers prévus.

Il est donc temps pour votre serviteur de lancer lui aussi sa campagne de financement participatif pour aider ce projet dont les deux protagonistes ont l'air de rappeler que Suikoden II est toujours un des meilleurs J-RPG de la création.

[Source]