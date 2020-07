Xbox One/Series X : The Falconeer s'annonce en vidéo, alors faucon en parle

Comme le savent depuis bien longtemps les joueurs de World of Warcraft, la fête ne s'arrête jamais pour peu que l'on lui laisse le temps de repartir. Après la multitude d'annonces plus ou moins convaincantes du Xbox Games Showcase de ce jeudi 23 juillet, Microsoft a tenu a nous rappeler qu'il conservait toujours quelques cartouches, au cas où.

Si vous n'avez pas les moyens de faire correctement tourner le très attendu Flight Simulator, The Falconeer, tout juste entraperçu lors du court segment [email protected], fera peut-être office de palliatif. Certes, entre le pilotage rigoureux d'un long courrier et le fait de chevaucher un faucon d'attaque en alternant dogfights et exploration, il y a un monde sinon deux, mais les deux titres ont tout de même la bonne idée de situer leur action dans un monde ouvert.

Les amoureux qui espèrent toujours un retour en grande forme de Panzer Dragoon trouveront peut-être là de quoi retrouver quelques sensations perdues, puisqu'il faudra parcourir le vaste monde de La Grande Ursee pour en percer tous les mystères, en passant d'une faction à une autre pour progresser.

The Falconeer ne sera-t-il qu'une vaste fauconnerie ? Réponse à sa sortie, annoncé pour la fin de l'année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X en 4K HDR avec le Smart Delivery.