Ventes de jeux en Europe : Qui domine le début de l'année 2020 ?

Cette année 2020, même si on cherchera très certainement à l'oublier, restera forcément dans les mémoires. Ses six premiers mois n'ont pas vu l'engouement pour le Jeu Vidéo fléchir. C'était même plutôt le contraire. Mais qui sont les grands gagnants du premier semestre ?

Pour cela, il suffit de se tourner vers l'institut GfK qui, s'il ne partage pas les chiffres précis avec la plèbe, donne au moins une indication des titres qui ont été les plus vendus dans dix-neuf pays du Vieux Continent ainsi qu'au Brésil.

Si on compte en fonction du nombre de territoires où ils se sont imposés, Animal Crossing : New Horizons et FIFA 20 sont à égalité. Le premier a cartonné en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisset Royaume-Uni, là où le second a trouvé le chemin des filets au Danemark, en Italie, Norvège, Pologne, Espagne, Russie et Portugal.

Classé numéro 2 en France, Finlande (derrière Minecraft), Allemagne, Italie et au Danemark, The Last of Us Part II a été le plus plebiscité en Slovaquie, Suède et République Tchèque. Au Brésil aussi.

La question qui mérite d'être posée et qui pourrait vite être répondue, c'est comment le jeu de Naughty Dog va se comporter avec six mois supplémentaires. On rappelle qu'il est sorti le 19 juin dernier sur PS4. Cela lui laisse une sacrée marge de manoeuvre. Sauf si Mario Kart 8 Deluxe, aka l'Éternel, décide lancer une caparace bleue, bien entendu

