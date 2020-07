Xbox Games Showcase : Warhammer 40.000 Darktide s'annonce, par les créateurs de Vermintide

Le studio Fatshark derrière les très bons Vermintide va réitérer l'expérience avec l'univers Warhammer, sauf que cette c'est au background futuriste de 40.000 qu'il s'attaque Son nom ? Warhammer 40.000 Darktide.

À l'occasion du Xbox Games Showcase, nous avons pu découvrir par surprise Warhammer 40.000 Darktide qui est un FPS coopératif dans l'univers de Warhammer 40.000. Le jeu nous emmènera dans la ville-ruche de Tertium et nous fera affronter comme toujours des hordes du Chaos.

D'après le premier trailer, ce titre devrait littéralement grouiller de zombies. Mais comme on peut le voir aussi dans les quelques screenshots (voir notre galerie) il semble réserver quelques quelques belles surprises du coté du bestiaire.

Comme Vermintide, le jeu est prévu pour de la coopération à 4 joueurs. Car plus on est de fous, plus on rit. Et surtout car à quatre c'est quatre fois plus de munitions et de grosses armes. Le jeu est prévu sur Xbox One, Serie X et PC pour 2021 sans plus de précision.