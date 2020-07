Xbox Games Showcase : Crossfire X bat la campagne (signée Remedy) dans une nouvelle vidéo

Série de FPS ô combien appréciée des joueurs PC de Corée du sud, Crossfire est depuis un certain moment prévu pour envahir la Xbox One. Et désormais, c'est sûr, il passera aussi par la Xbox Series X.

La collaboration entre Smilegate et les parents d'Alan Wake et Control, on en parle depuis plusieurs années. Maintenant, on peut commencer à deviner à quoi ressemblera cette campagne solo de Crossfire X entièrement conçue par Remedy.

Ce segment qui accompagnera un FPS principalement orienté multijoueur se voudra bien évidemment très grand spectacle. Elle racontera le déroulement de l'Opération Spectre, qui oppose deux factions militaires privées, Black List et Global Risk. Ca fera pan-pan et boum-boum avec plein d'armes secrètes, et pourra constituer un bon échauffement, on l'imagine avec des surprises et des cliffhangers de fou, avant de pouvoir se plonger dans ce qui fait l'essence de la série avec d'autres compétiteurs en ligne.

En revanche, n'espérez pas que cette expérience solo soit intégrée gratuitement au jeu de base, free to play. Il faudra en effet passer par la case Battle Pass pour en profiter. C'est comme ça, c'est la vie.

Et comme on a pu le découvrir, Crossfire X arrivera cette année sur Xbox One mais aussi sur Xbox Series X, avec Smart Delivery.