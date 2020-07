SONDAGE. Xbox Games Showcase : Qu'en avez-vous pensé ?

Ce jeudi 23 juillet, Microsoft avait préparé un rendez-vous avec les jeux de son écurie. Le Xbox Games Showcase nous aura tenu en haleine pendant environ une heure avec une déferlante d'annonces et de WORLD PREMIERE. Mais avez-vous été convaincus, cher lecteurs ?

On ne peut pas dire que la division Xbox manquait de contenu pour cette conférence virtuelle lancée par le pré-show de Geoff Keighley, qui lui aussi avait quelques surprises. Un début avec du gameplay de Halo Infinite, un one more thing sur le retour de Fable, et entre les deux à boire et à manger pour tout le monde. Enfin, normalement. On ne sait pas si cela vous a plu, en fait.

Nous vous posons la question : "Qu'avez-vous pensé du Xbox Games Showcase ?".

Nous vous invitons comme toujours à vous exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum, où vous pourrez par ailleurs vous étendre davantage. En toute courtoisie.