Xbox Games Showcase : Phantasy Star Online 2 New Genesis nous promet un lifting d'enfer

Il y a bientôt vingt ans, les joueurs Dreamcast de l'archipel nippon recevaient un RPG multijoueur en ligne qui laissera à jamais une marque dans leur petit coeur, et celui des occidentaux quelque temps après. Sa suite, elle aussi est adorée.

À voir aussi : SONDAGE. Xbox Games Showcase : Qu'en avez-vous pensé ?

Resté la chasse gardée de nos amis japonais pendant trèèèès longtemps, Phantasy Star Online 2 est arrivé en Occident par surprise en 2020. Et il ne compte pas s'arrêter là. Le RPG online multijoueur de SEGA, qui va sur ses huit ans, va même faire encore mieux en 2021.

Une évolution mooooonstrueuse arrivera en effet l'année prochaine sur Xbox One, PC et Xbox Series. Baptisée Phantasy Star Online 2 New Genesis, elle représentera une mise à jour importante qui va permettre une refonte côté grahismes, mais aussi systèmes de jeu, histoire et même création de personnages. Une renaissance en somme, pour ce free to play, dont la version originale pourra toujours être pratiquée. Incroyable.

Officialisé sur Xbox Series X, Xbox One et PC, Phantasy Star Online 2 New Genesis fera aussi un petit tour du côté de la PS4 et de la Nintendo Switch (par le Cloud gaming)... au Japon. Joniwan est déjà au siège de SEGA pour demander que sa version Vita soit elle aussi upgradée. Et on me dit qu'il va finir au poste. Ah bravo.