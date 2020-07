Xbox Games Showcase : Tetris Effect Connected s'annonce multijoueur sur Xbox One et Series X

Tout est connecté, comme nous l'a si délicatement expliqué la chanteuse Kate Brady dans un morceau devenu l'hymne officiel de la rédaction de Gameblog lorsqu'elle a besoin d'un câlin. Forcément très connectée, la conférence en ligne de Microsoft aura été l'occasion de souffler, entre deux FPS azimutés.

Le formidable Tetris Effect viendra donc voler d'autres coeurs, puisque le studio Enhance de ce cher Tetsuya Mizuguchi annonce aujourd'hui l'arrivée du puzzle game musicale et immersif sur Xbox One et Xbox Series X dans une version multijoueur sous-titrée Connected.

Profitant des spécificités de la future console de Microsoft pour s'afficher en 4K à 60 FPS, Tetris Effect Connected s'entend comme une extension multijoueur de l'original, à travers plusieurs modes : le Zone Battle qui s'entend comme un affrontement classique à un contre un, le "Connected Mode" en coopération, ou trois joueurs pourront ne former qu'un, en tout bien tout honneur.

Si cette extension trotte sans doute dans la tête du game designer depuis un bail, l'actualité lui offre une nouvelle raison de transformer l'expérience originale :

Nous avons entendu dire que les joueurs voulaient partager cette expérience avec d'autres. Le monde continue de s'adapter à des formes d'isolement sans précédent, et cela nous a semblé être un défi de taille. Tetris Effect: Connected est notre réponse à cette situation : connecter tous les types de personnes via notre amour universel de Tetris, en coopératif ou en compétitif.

Prévu pour venir enchanter la Xbox One et la Xbox Series X à la fin de l'année 2020, Tetris Effect Connected arrivera également sous forme de mise à jour gratuite sur PlayStation 4 et PC à l'été 2021, pour que nous soyons définitivement tous... connectés.