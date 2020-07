Xbox Games Showcase : Tell Me Why date son premier épisode en vidéo

Présenté lors du X019 l'an dernier, le jeu d'aventure de DONTNOD conçu pour les possesseurs de Xbox One, PC et Xbox Series, sur laquelle il se confirme donc, arrivera à la fin du mois d'août.

L'autre jeu narratif de parisiens responsables de Life is Strange approche. Du moins son premier chapitre. Le Chapitre 1 de Tell Me Why est prévu pour arriver sur Xbox One et PC le 27 août prochain. Dans la foulée, les développeurs ont confirmé que le deuxième et troisième chapitres sortiraient le 3 et le 10 septembre. Une semaine d'écart, donc. Sympa.

On rappelle qu'il s'agira de l'histoire d'un frère et d'une soeur, Tyler et Alyson, jumeaux, se retrouvant après plusieurs années de séparation dans une petite ville d'Alaska. Le jeu, découpé en trois parties, explorera leur passé, leur relation, et la transidentité de Tyler.