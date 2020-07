Xbox Games Showcase : Hello Neighbor 2 annoncé, du gameplay montré

Geoff Keighley a réussi à se mettre de côté un certain nombre d'annonces pour son pré-show du Xbox Game Showcase. Et parmi ces dernières se trouve la suite d'un jeu mélangeant Survie et infiltration sorti il y a quelques années.

Après un premier épisode remarqué, le jeu d'infiltration Hello Neighbor s'offre une suite dont vous pouvez avoir un tout premier aperçu vidéo ci-dessus à l'occasion du Xbox Game Show. Pour resituer un peu, vous jouez un habitant d'un quartier en apparence tranquille.

D'apparence, car très vite vous allez vous rendre compte que votre voisin est un psychopathe et qu'il migote quelque chose chez lui, tranquillement, à l'abri des regards indiscrets. Forcément vous allez avoir envie d'en savoir plus et il va s'agir pour vous de pénétrez sa propriété et sa maison sans vous faire voir.

Parmi les nouveautés on notera une I.A. beaucoup plus maligne et apte à vous surprendre mais aussi et surtout un monde plus grand et plus ouvert à découvrir que le premier opus.

Hello Neighbor 2 est prévu pour l'année prochaine sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Le studio tinyBuild a d'ores et déjà révélé que le jeu sera compatible Smart Delivery.