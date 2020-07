Xbox Games Showcase : Hellblade 2 vous emmènera en Islande avec l'Unreal Engine 5

Annoncée en grandes pompes en même temps que la Xbox Series X lors des Game Awards de décembre dernier, la suite des mésaventures de Senua s'est faite très discrète depuis. Comme prévu, le jeu a fait acte de présence au cours de l'événement d'hier soir.

Microsoft l'avait promis, Senua's Saga : Hellblade II faisait partie des titres présentés au cours du Xbox Game Showcase de ce soir. Malheureusement pour ceux qui espéraient voir du gameplay du jeu, il a fallu se contenter de quelques informations.

Ninja Theory a en effet révélé que Hellblade II tournera finalement à l'aide de l'Unreal Engine 5. Et le studio britannique a également indiqué que cette suite se déroulera en Islande. En parallèle à la diffusion de ces nouvelles informations, Ninja Theory a mis en ligne un nouveau journal des développeurs dans lequel Tameem Antoniades, le co-fondateur du studio et réalisateur du premier Hellblade, raconte ses voyages en Islande son équipe pour choisir les environnements du jeu, les scanner, enregistrer des bruits d'ambiance, etc.

Le game designer explique que Senua pourra traverser une reproduction de l'Islande du 9e siècle au cours de son périple et que cette traversée se fera sans coupure. Il souhaite que la version du pays proposée dans son jeu soit la plus "réaliste et immersive possible."

Senua's Saga : Hellblade II est actuellement en développement sur Xbox Series X et PC. La sortie du jeu n'est pour l'instant pas connue.