LG présente son moniteur gaming 4K 144Hz G-sync et HDR

De plus en plus présent du coté des moniteurs gaming, LG a dévoilé son 27GN950 Ultragear qui est un écran 4K doté d'une fréquence de rafraîchissement de 144Hz. Voilà ce qu'il faut savoir sur ce modèle.

Comme le début de son nom l'indique, le 27GN950 de chez LG est un moniteur 27 pouces avec une dalle IPS d'une définition de 3840x2160. Le constructeur annonce notamment une couverture de 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. On notera au passage un écran avec une norme HDR 600 et non 400 comme c'est souvent le cas avec ce type de produit (dans cette gamme de prix).

Pour avoir une fluidité totale et profiter de votre combo processeur/carte graphique la fréquence de rafraîchissement est de 144Hz (en Display Port). Alors évidemment, avant de pouvoir faire tourner un jeu en 144 FPS/4K il va falloir prendre votre mal en patience mais ça reste un bon point pour le confort des yeux et la réactivité.

Pour couronner le tout et éviter le tearing et autre problèmes de déchirure, l'écran est entièrement compatible NVIDIA G-SYNC. La connectivité propose 2 ports HDMI et 1 Display Port ainsi que deux port USB 3.0 (voir notre galerie). Mais c'est évidemment avec le port DP que vous pourrez profiter du 144Hz.

L'écran est prévu pour débarquer le 1er août dans nos contrées avec un prix de 899 euros.