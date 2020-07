La PS5 en or ou platine ? Bientôt en vente au Royaume-Uni

Nous sommes toujours dans l'attente d'une date, d'un prix, bref, d'un signe que la PS5 est à nos portes. Il n'en est rien. Néanmoins, pour patienter, et si vous avez assez économisé sur les trois cents dernières années, vous pouvez toujours témoigner votre intérêt pour un objet de collection.

Allez savoir pourquoi : un jour, quelqu'un a décidé de que l'or aurait plus de valeur que tout et qu'en recouvrir jusqu'à nos aliments serait considéré comme une marque de réussite dans la vie. Bon, au-delà de ça, il est vrai que la couleur de l'or a quelque chose de fascinant.

L'aspect luxueux du métal dont sont faites les médailles des vainqueurs a déjà inspiré plus d'un accessoire, périphérique, voire même des consoles très spéciales. Six ans après les PS4 et Xbox One à 10.000 euros confectionnées en Italie, la marque britannique Truly Exquisite, qui met du bling-bling partout où cela est possible, a décidé qu'il était temps de présenter sa collection PS5.

Une PlayStation 5 aux finitions en or 24 carats, platine ou en or rose 18 carats va donc arriver d'ici la fin de l'année, avec la DualSense et le casque accordés, bien entendu, comme vous pouvez le voir dans notre galerie ci-dessous et la vidéo de présentation.

C'est une centaine d'exemplaires de ces machines customisées qui est prévue pour une sortie aux alentours de décembre 2020. Il n'y a pour l'heure aucun prix. Les informations complémentaires seront fournies prochainement. Et vous pouvez toujours montrer que vous la désirez très fort sur le site Truly Exquisite en vous inscrivant.

