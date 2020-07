Oculus Quest : La prochaine version vient t-elle de fuiter en image ?

Le milieu du hardware au même titre que celui du jeu vidéo est aussi bien évidemment en proie aux fuites diverses et variées. Cette fois c'est au tour de la prochaine version d'Oculus Quest de vraisemblablement se montrer en avance.

À voir aussi : L'Oculus Go tire sa révérence et ne sera bientôt plus commercialisé

L'Utilisateur Twitter WalkingCat assez coutumier du fait, vient à nouveau de frapper en dévoilant sur son compte personnel un visuel du prochain casque Oculus Quest.

On peut remarquer (voir notre galerie) que le design du casque change partiellement avec désormais une finition blanc mat et noir. Notons aussi le système d'attache qui a légèrement évolué depuis la dernière version en date.

On peut, en termes de design, y voir une certaine proximité avec l'Oculus Rift S. Dans tous les cas, WalkingCat explique dans les commentaires qu'il s'agit bien d'un Oculus Quest 2 et non d'un Oculus Quest Pro.

D'après la plupart des rumeurs et informations sur le sujet, on sait que le casque pèserait 15% de moins que la version actuelle et on peut donc sans trop se mouiller imaginer que les matériaux utilisés sont différents.

Pour l'instant nous n'avons aucune idée du prix ni de la potentielle date de sortie.