Microsoft Store : La boutique Xbox va faire peau neuve, premier aperçu

L'arrivée d'une nouvelle console, c'est un peu comme un emménagement : on a envie que tout soit beau, propre et neuf pour se faire plaisir mais aussi accueillir les amis. Chez Microsoft, on prépare un peu le terrain en déployant une nouvelle interface pour la boutique Xbox.

Les Insiders vont à partir de ce mercredi 5 août accueillir une mise à jour offrant une refonte du Store Xbox. L'idée déclarée est de proposer une nouvelle expérience qui soit plus appréciable que la précédente.

Ainsi Microsoft promet une navigation plus rapide. Le lancement s'effectuerait en moins de deux secondes et se balader dans les menus ne provoquerait pas d'attente exagérée. Un trailer lancé durant votre recherche continuera de tourner pendant que vous passerez d'une fenêtre à une autre.

Et la simplicité est aussi de mise. Le moteur de recherche repensé, la liste de souhaits plus facile d'accès, le panier plus clair et l'affichage bien pensé des jeux de toutes les générations de Xbox compatibles pour en connaître le prix en un clin d'oeil sont à prévoir.

Enfin, la sécurité, pour les parents un peu attentifs, a été revue, avec des paramètres et filtres plus faciles à mettre en place. Pour un aperçu, il suffit de zyeuter l'interview du programmeur Cody Bird par Larry "Major Nelson" Hryb dans la vidéo ci-dessus, à partir de la vingt-deuxième minute et les images dans notre galerie ci-dessous.