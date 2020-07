ROG Phone 3 : Asus dévoile la troisième génération de son smartphone gaming, le plus puissant du marché

On savait depuis un petit bout de temps que le ROG Phone III de chez ASUS allait être un monstre de puissance. Nous avons pu en avoir la confirmation avec la conférence sur le smartphone en question.

L'Asus ROG Phone 3 reprend les lignes de son prédécesseur mais en plus sobre. Même gabarit, même coloris, même matériaux. Le seul changement se trouve à l'arrière de l'appareil avec l'absence cette fois de lignes anguleuses pour donner un aspect gaming un peu forcé. Vous pouvez voir l'objet en question dans notre galerie d'images ci-dessous.

Pour le reste, il faut surtout se pencher sur la technique pour se rendre compte des nouveautés. On est ainsi sur une dalle Amoled de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. On y trouve sur les tranches les fameuses AirTrigger qui sont en fait des gâchettes tactiles.

Un monstre de puissance

Les audiophiles vont faire la tête, la connectique mini-Jack 3.5 a disparue. Il fallait bien faire des sacrifices pour incorporer le modem 5G. Cette perte est en partie compensée par un adaptateur USB-C et une 3.5 sur l'accessoire AeroActive Cooler (un ventilateur qui vient se clipser sur le téléphone pour le refroidir). Celui-ci est présent dans la boite.

Pour l'autonomie, on y trouve comme prévu une énorme batterie de 6000 mAh, le charme indiscutable de ce téléphone. Sa puissance brute se déploie via le processeur le Snapdragon 865 Plus et les 12 ou 16 go de RAM selon votre modèle. Enfin, pour le stockage, vous pouvez tout de même compter sur 512 Go. Clairement, Asus a voulu proposer encore plus gros que tout ce qui se fait actuellement.

Notons que les accessoires du Rog Phone 2 sont compatibles avec ce modèle. Enfin pour les esthètes de la photo, ce ROG Phone 3 embarque trois capteurs dont un principal de 64 mégapixels qui est épaulé par un autre capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Enfin un troisième de 5 mégapixels est présent pour faire office de capteur macro.

Deux version sont disponibles à la précommande. La première avec ses 12 Go de mémoire vous coûtera 999 euros. La seconde (avec 16 Go) est à 1099 euros . Notons que le téléphone est déjà en rupture après quelques heures mais le site officiel annonce une disponibilité pour bientôt. La sortie officielle est de toute façon programmée pour le 13 août 2020.