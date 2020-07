Final Fantasy XIV : Le cap des 20 millions de joueurs célébré avec le trailer de la mise à jour 5.3

Le confinement et l'amélioration de la version gratuite ont contribué à augmenter la base de joueurs de Final Fantasy XIV, qui a officiellement atteint les 20 millions, selon l'annonce du producer Naoki Yoshida dans le direct officiel sur Twitch.

Peu avant l'introduction de la prochaine mise à jour, Square Enix a annoncé une bonne nouvelle pour la commuanuté : il y a désormais plus de 20 millions de joueurs sur son MMO.

La mise à jour 5.3 apportera des changements majeurs : le vol disponible dans toutes les régions du contenu d'A Realm Reborn (sans courants ni quêtes à compléter), de nouvelles instances et missions, quêtes de job, ou encore l'épilogue de l'histoire de Shadowbringers.

Le second focus principal de cette mise à jour sera les nouveaux joueurs : en plus d'avoir accès à deux fois plus de contenu sur FF XIV, le vol sera disponible très tôt dans le jeu et les quêtes d'A Realm Reborn, connues pour être très longues, seront accélérées. Le contenu supplémentaire de la version d'essai est celui de la première extension Heavensward avec l'accès à Ishgard, un nouveau scénario, les classes d'astromancien, machiniste et chevalier noir etc.

Cette mise à jour sera disponible au téléchargement le 11 août. Le producer Naoki Yoshida présentera les notes de patch quelques heures avant que la mise à jour ne soit introduite dans le MMO.