League of Legends : L'événement du Festival de la Fleur Spirituelle est disponible, la vidéo

L'événement Fleur Spirituelle plaira aux fans de manga et de folklore asiatique. Il a été déployé sur League of Legends, mais aussi sur les autres jeux de l'univers de Runeterra : Legends of Runeterra et Teamfight Tactics.

Le prochain événement majeur de League of Legends a pris pour inspiration le folklore de l'Asie de l'Est : Fleur Spirituelle (Spirit Blossom en anglais). Voici la liste résumant ce qu'il apportera sur le célèbre MOBA de Riot :

De nouveaux skins et cosmétiques

Le retour du mode Nexus Blitz

La sortie de Lilia

Expérience narrative "Liens spirituels"

Après les Gardiens des Etoiles et l'Académie, Riot Games continue à s'inspirer de cultures très diverses pour ses lignes de skins de League of Legends. L'éditeur a introduit une toute nouvelle ligne avec Fleur Spirituelle, qui est doublée d'une expérience narrative inédite sur League of Legends.

Concrètement, cela se traduit par une carte où sont placés les personnages de l'univers alternatif. Ils donneront des missions à remplir avec des boîtes de dialogue en échange de récompenses, pour approfondir leur background.

Les champions à obtenir leur skins sont Yasuo (avec son splash art déjà très populaire), Lilia, Thresh, Ahri, Teemo, Vayne, Riven, Cassiopeia et Kindred, qui obtient enfin un nouveau skin après 2016. En plus de ces skins, d'autres items cosmétiques pourront être obtenus en remplissant des missions spéciales tout au long de l'événement.

Dans l'univers de Runeterra, l'événement représente un festival ionien qui permet de communiquer avec les esprits. Chaque skin représente une figure folklorique des cultures d'Asie de l'Est.

L'événement Fleur Spirituelle commence aujourd'hui, 22 juillet et s'achèvera le 24 août prochain.