Logitech feat. Herman Miller : Une collaboration pour un siège gaming à 1300 euros

Herman Miller est un designer américain dont l'entreprise fut fondée en 1923. Depuis quelques années, la marque est connue pour son matériel de bureau haut de gamme et design. Cette fois le constructeur s'offre un partenariat avec les suisses de chez Logitech.

Si vous avez envie d'impressionner vos invités ou tout simplement vous faire plaisir, sachez que Logitech vient de faire un partenariat collaboratif avec Herman Miller pour une chaise gaming. Le fauteuil en question se nomme Embody

Le fauteuil s'adresse surtout aux streamers et aux eSportifs, et, selon Logitech, un athlète eSport et un streamer sont assis à leur bureau plus de trois fois plus longtemps qu'un employé de bureau. L'idée est donc de proposer une siège qui soit à la fois esthétique et bon pour le dos.

Peter Kingsley, Directeur Marketing chez Logitech G explique :

Les joueurs méritent des solutions ergonomiques avancées dans tous les aspects du jeu. En vue de réinventer le fauteuil de jeu, nous nous sommes associés à Herman Miller pour faire évoluer leur siège primé Embody en une solution qui répond aux besoins spécifiques des joueurs d'aujourd'hui.



Il s'agit de la première étape d'une relation continue, et nous sommes fiers de travailler avec Herman Miller pour trouver de nouvelles façons d'aider tous les joueurs à être le plus performant possible.





Cela devrait donc une première collaboration et d'autres viendront par la suite. Coté technique le siège (visible dans notre galerie) est doté d'une mousse de refroidissement avec des particules de cuivre qui soutiennent la posture, d'un support qui répartit le poids uniformément pour réduire la pression.

Le fauteuil en question devait être disponible dès le 22 juillet mais le COVID 19 a retardé l'ensemble et la date de sortie vient d'être repoussée sans plus de précision annonce le site offiiciel. Le prix de ce siège est quant à lui de 1 320 euros.