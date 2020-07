Gorillaz sort une chanson intitulée "Pac-Man," Bandai Namco répond

Des références aux jeux vidéo et aux consoles dans des chansons d'artistes et groupes célèbres, cela n'a rien de nouveau. Cette fois, au tour du groupe britannique Gorillaz de rendre hommage à une des plus célèbres mascottes du jeu vidéo.

Le groupe Gorillaz vient de diffuser son tout nouveau morceau (avec ScHoolboy Q en featuring) et il s'avère que ce dernier est intitulé "Pac-Man." Si la chanson n'est évidemment pas à la gloire du jeu de Namco, elle contient des références à ce dernier. Le clip de ce titre, mis en ligne dans la foulée, fait lui aussi référence à Pac-Man de différentes manières.

Bandai Namco, qui fête en ce moment les 40 ans de Pac-Man, et trop heureux du coup de pub qu'une telle chanson procure, a logiquement relayé la chose sur le compte Twitter officiel de sa mascotte jaune comme un citron :

Bienvenue dans mon monde Gorillaz et ScHoolboy Q. Cette piste, c'est le feu !

À noter qu'au fil du temps, des chansons de Gorillaz se sont retrouvées dans de nombreux jeux vidéo. Et pas uniquement dans des jeux musicaux ou de rythme. En effet, des créations du groupe peuvent également être entendues dans des jeux comme Project Gotham Racing, NBA 2K14, Grand Theft Auto V ou encore FIFA 19. Un des morceaux de Gorillaz sera par ailleurs présent dans la bande-originale de Watch Dogs Legion.