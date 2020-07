Josef Fares parle déjà de l'après It Takes Two et compare Naughty Dog à un célèbre club de football

Le jeu vidéo est rempli de personnages virtuels mais aussi bien réels. Parmi les figures émergentes de ces dernières années, presque aussi immanquable qu'un majeur au milieu de la main, il y a le fantasque Josef Fares. Dans l'émission YouTube Wassup Conversations, il a encore beaucoup parlé, avec sa passion habituelle.

Première chose : Josef Fares déclare tranquillement qu'It Takes Two en est à la fin de son développement, en phase de débuggage. Et si ce titre, qui devrait avoir la patte de son créateur tout se montrant très différent de Brothers et A Way Out, constitue l'actualité principale de Hazelight, la suite des opérations a déjà commencé. Enfin presque.

J'ai un peu de temps pour me focaliser sur le prochain jeu, je l'ai déjà dans ma tête et je peux vous dire : vous n'avez jamais rien vu de pareil, soyez-en sûrs !

Effectivement, tant qu'il n'existe pas concrètement, on n'aura jamais rien vu... tout court. Mais trêve de plaisanteries. Durant cet entretien d'une heure, fort intéressant, le réalisateur libano-suédois est revenu sur bien d'autres sujets, sa carrière, la façon dont le jeu vidéo doit toujours apprendre à bien raconter des histoires, ses envies de monde ouvert ou de AAA "selon ses conditions"...

À partir de la cinquantième minute, c'est son background de joueur dont il parle. Il déclare sa flamme à Super Mario Galaxy 2 et son level design, et donc confirme qu'il a bon goût, évoque son admiration pour Naughty Dog, et qualifie Neil Druckmann et Bruce Straley de "mecs super cools" avant de se voir demander s'il a terminé The Last of Us Part II. Et dès qu'il est question de la fin du jeu, les vannes sont ouvertes :

Mais ouais ! On ne va pas spoiler, mais j'ai adoré. Cela m'a pris du temps parce que j'aimais bien me balader et... tous ces détails, le NIVEAU DE DÉTAILS EST DINGUE. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est de la folie. Rien que la gestion des cordes, c'est incroyable. Vous savez à quel point c'est compliqué à gérer ? Ou quand quelqu'un retire son T-shirt. Ca a l'air simple et les joueurs pourraient juste se dire : "Ouais, elle retire son T-shirt". Mais si je commençais à parler de ça à mes développeurs, ils s'évanouiraient. Voilà à quel point c'est complexe. Nous, nous essayons de trouver des moyens de tricher en ne montrant pas tout à la caméra, mais eux ils arrivent et se disent : "Oh, c'est compliqué ? On le fait". Vous savez, Naughty Dog c'est comme une équipe de football, c'est le FC Barcelone. Si vous y êtes, vous avez intérêt à être prêt. Vous ne pouvez pas vous y rendre et douter. Vous intégrez ce studio, vous êtes en Ligue des Champions. Vous devez être prêt pour y aller ; si vous ne l'êtes pas, n'y allez pas, parce qu'ils sont au sommet de cette merde (sic) ! Vous voyez ce que je veux dire ?

On ne pourrait pas faire plus clair. Il suffit de regarder le palmarès des catalans et le jeu pratiqué sur les douze dernières années pour comprendre ce statut de référence. Maintenant, on n'attend plus qu'une occasion de vous recroiser, cher Josef, on l'espère avant la sortie d'It Takes Two, prévu pour 2021.