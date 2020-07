Epic Games Store intègre maintenant GOG Galaxy 2.0

Souvenez-vous : l'année dernière, GOG expliquait vouloir l'unification de vos ludothèques grâce à son client Galaxy 2.0. Voilà que la boutique d'Epic Games a décidé de se joindre à la fête.

À voir aussi : Rocket League va passer free to play et rejoindre l'Epic Games Store

GOG Galaxy 2.0 intègre désormais l'Epic Games Store. Un gros poisson donc et une belle étape dans ce beau projet d'unification des plateformes.

📢 Announcement 📢



GOG GALAXY 2.0 is now enhanced with @EpicGames official integration!



Welcome on board 💜 pic.twitter.com/l8cRFnvKLu - GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) July 20, 2020

Oleg Klapovsky, vice-président principal de GOG explique :

Nous sommes heureux d'ajouter à GOG Galaxy 2.0 l'intégration officielle de l'Epic Games Store. Elle devient la deuxième plateforme externe connectée de l'application. Avec GOG.com et Xbox Live, ces intégrations officielles apportent une expérience plus transparente et plus fiable aux joueurs

Pour ajouter cette plateforme il suffit de se rendre dans les paramètre GOG et de cliquer sur l'onglet "ajouter des jeux et amis" puis accéder à "Connecter Plateforme" et rentrer vos identifiants Epic.

Simple comme bonjour. Et encore une nouvelle étape franchie pour CD Projekt. Combien d'autres vont encore suivre cette démarche à l'avenir ? Il est vrai que la multiplication des plateformes n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à gérer pour les utilisateurs.