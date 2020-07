Hearthstone : La date de sortie de l'extension Académie de Scholomance dévoilée

Le prochain contenu important du jeu de Blizzard sortira dans deux semaines. Les cartes ont aussi commencé à être révélées au compte-gouttes.

La prochaine extension de Hearthstone plongera les joueurs dans une école magique, alors que les vacances d'été ont commencé. Appelée Académie Scholomance, elle sortira plus tôt qu'attendu : le 6 août, et apportera plus d'une centaine de nouvelles cartes, avec un focus mis sur les double-classes.

En plus des nouvelles cartes, l'extension apportera le mot-clé Salve et un rééquilibrage de la meta. L'une des cartes sera dévoilée le 29 juillet sur le direct de Kripparrian :

Ready your wands for #ScholomanceAcademy, launching worldwide on August 6 🎉



Join @Kripparrian and Alec Dawson next week for our final card reveal livestream! pic.twitter.com/AirSK3dDGd