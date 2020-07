Diablo Immortal toujours bien en développement, une phase de bêta bientôt ?

Diablo Immortal a été annoncé lors de la BlizzCon 2018 sous les huées et les moqueries de la part des joueurs. Et depuis novembre 2019 (date de sa dernière apparition) nous avons peu de nouvelles. Du moins... jusqu'à aujourd'hui !

Dans le contexte de 2018 à savoir une communauté sur les nerfs dans l'attente d'un Diablo IV, l'annonce d'un jeu mobile Diablo n'était pas forcément le meilleur choix marketing à faire. Mais depuis l'eau a coulé sous les ponts et après une longue absence Blizzard donne quelques nouvelles.

C'est en effet via un furtif message Twitter de la part d'Adam Fletcher (Community Development Lead sur Diablo) que nous apprenons la nouvelle.

Immortal is still in development. Alpha comes before Beta.



Games take a while and schedules always vary by when the public hears of its announcement, team size, scope, vision and more. It will be ready when it's ready. The team is doing a stellar job on the work with the game.