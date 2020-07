I Am Dead : Le nouveau jeu d'Annapurna passera l'arme à gauche en septembre sur PC et Switch

Placez l'éditeur "Annapurna Intercative" et "jeu d'aventure loufoque" dans la même phrase, et vous pouvez être sûr de voir la tête de votre serviteur surgir, les yeux écarquillés, faisant ainsi part de sa surprise et de son envie démesurée. Dévoilé en mars dernier à l'occasion d'un Indie World organisé par Nintendo, le très décédé I Am Dead se rappelle à notre bon souvenir.

Il n'en fallait donc plus pour accrocher une sonde au nouveau jeu de Hollow Ponds, à qui l'on doit l'azimuté Hohokum, qui nous apprend aujourd'hui son arrivée au mois de septembre sur PC et Switch via une nouvelle séquence de gameplay revenue d'entre les morts.

Commentée par Richard Hogg et Ricky Haggett, créateurs du jeu, la vidéo nous présente Morris, feu-le protagoniste de ce jeu d'aventure entremêlé de puzzles, qui profitera de son nouvel état pour enquêter sur sa mort, en compagnie de son fidèle Sparky, ce qui n'est évidemment pas sans nous rappeler le fabuleux Ghost Trick, mais là n'est pas la question.

Bien qu'ils ne fassent plus partie du monde des vivants, les deux héros tenteront de sauver leur île de l'éruption imminente du volcan la coiffant, en examinant objets et environnements grâce à de nombreux plans de coupe qui raviront les passionnés d'imagerie cérébrale. Ces "Mementos" appartenaient à d'autres vivants, depuis passés de vie à trépas, qui pourront vous donner un coup de main spectral dans votre quête pour sauver l'île.

Allant au-delà du traditionnel anthropomorphisme, les personnages d'I Am Dead vont également piocher leur inspiration dans le végétal, histoire de pousser jusqu'au bout les compteurs de la loufoquerie.

Autant vous dire qu'I Am Dead nous donne déjà une très bonne raison d'attendre la rentrée, puisque le jeu est pour rappel prévu sur PC et Switch pour le mois de septembre 2020.