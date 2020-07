MWM Interactive : L'éditeur du prochain Night School (Oxenfree) présente Masmaker et Mundaun

Le secteur du jeu indépendant a ses grands éditeurs. Devolver et Annapurna se sont imposés comme des noms qui reviennent souvent dans les conversations lorsque l'on évoque des GOTY potentiels à budget serré. Un nouveau challenger prévoit de jouer dans la même gamme et fourbit ses armes.

Présent pour le Day of the Devs de ce lundi 20 juillet, MWM Interactive a déjà quelques petits titres sympathiques à son actif, dont Creature in the Well et Groundhog Day : Like Father Like Son. Et il ne compte pas s'arrêter là. On sait que l'éditeur américain a déjà dans son panier un partenariat avec Night School Studio, à qui l'on doit Oxenfree et Afterparty. Mais en ce magnifique mois de juillet, ce sont deux autres projets qui ont été montrés.

Une fois n'est pas coutume, honneur aux français avec Maskmaker. Développé par Innerspace VR, studio derrière A Fisherman's Tale, et prévu sur PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index pour le printemps 2021, il se présente comme un jeu d'aventure en réalité virtuelle dans lequel le joueur sera amené à enquêter sur la création d'étranges masques dans des environnements très variés.

L'autre projet nous vient de Suisse, de chez Hidden Fields, composé du seul Michel Ziegler, programmeur et illustrateur. Entièrement dessiné à la main, Mundaun, c'est son titre, vous plongera dans l'histoire d'un jeune homme parti dans la commune helvète éponyme pour faire face à une entité maléfique et découvrir la vérité sur la mort de son grand-père. Prévu lui aussi pour le printemps 2021, il bénéficie d'une patte très intéressante, qui devrait à coup sûr aider à bien mettre en évidence une ambiance inspirée des mythes alpins.

Dans les deux cas, soyez sûrs que nous suivrons avec attention.