Cris Tales : La démo est disponible sur PS4, Switch et Xbox One, le jeu s'annonce sur Next-Gen

Aperçu pour la première fois dans les bruyantes travées de l'E3 2019, le plus colombien des J-RPG qui n'hésite pas à se réclamer de Paper Mario ou de Chrono Trigger avait continué de nous faire de l'oeil à chacune de ses apparitions. Bonne nouvelle : vous n'allez plus être obligés de nous croire sur parole.

Si les joueurs PC avaient déjà pu profiter d'un galop d'essai à la faveur du Steam's Summer Game Festival, les consoleux vont à leur tour pouvoir jeter leur dévolu sur la première démo jouable de Cris Tales. Disponible depuis hier sur Playstation 4 et Xbox One, elle n'arrive qu'aujourd'hui sur l'eShop de la Switch, après avoir oublié de tourner à gauche à Albuquerque.

L'éditeur Modus espère ainsi rallier à sa cause les curieux, non sans mettre l'accent sur la nationalité du studio colombien :

La démo sur console démarre le même jour que l'indépendance de la Colombie, célébrant un pays dont Cris Tales s'inspire fortement et où Dreams Uncorporated et SYCK sont basés pour le développement de leur projet. Les joueurs pourront retrouver cette inspiration à travers l'architecture, la culture et même le design des personnages, permettant aux développeurs de partager leur propre culture en ajoutant leurs visions personnelles au sein du jeu.

La démo contient également un aperçu du mode Colisée, dans lequel les joueurs pourront s'allier avec le personnage Wilhelm pour affronter huit vagues d'adversaires. Chaque combat augmentera en difficulté, se terminant par un affrontement de mini-boss, histoire de faire le tour de la question.

Si la perspective de changer d'époque comme de slip ne vous effraye pas, rappelons que Cris Tales sera disponible le 17 novembre 2020 sur Google Stadia, PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, mais s'annonce également sur PlayStation 5 et Xbox Series X ! Quelle classe intemporelle, non ?