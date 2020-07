Nintendo Direct Mini : Shin Megami Tensei III Nocturne Remaster HD annoncé

La série-mère de Persona était très présente lors des huit petites minutes du Nintendo Direct Mini diffusé ce lundi 20 juillet 2020. Outre le cinquième épisode, qui a hérité d'une fenêtre de lancement, le troisième, lifté, était aussi à l'honneur.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster arrivera sur Nintendo Switch et aussi sur PS4 au printemps 2021. Les connaisseurs et les véritables héritiers de Sherlock Holmes auront immédiatement compris qu'il s'agit d'une remasterisation du troisième épisode de Shin Megami Tensei, sorti initialement en 2003 sur PS3 et arrivé chez nous en 2005 sous le nom de Shin Megami Tensei : Lucifer's Call.

Ce volet nous met dans la peau d'un lycéen tokyoïte qui va devenir à moitié démon et devoir lutter contre la Conception, une apocalypse qui entraîne petit à petit le monde dans le néant. On peut s'attendre à un élargissement du champ de vision et une réalisation un poil lissée pour ce titre qui proposera comme toujours pour la licence du combat au tour par tour et l'acquisition de pouvoirs des créatures rencontrées.

Réputée (à raison) pour sa caractère un rien punitif, cette version Switch proposera gratuitement via un DLC un mode Facile (Merciful en anglais) pour ne pas perdre en route les petits nouveaux, et se garder de la colère des fans hardcore de la série.

Mais pour que tout le monde y trouve assurément son compte, les joueurs japonais grilleront la priorité aux autres, puisque le jeu y sortira le 29 octobre prochain, mais dévoile surtout une Édition Limitée qui aiguisera plus d'un appétit. Disponible dans notre galerie d'images, cette dernière se compose du jeu, d'un magazine de 106 pages intitulé "Ayakashi Special Final Issue", d'un double-album "New Piano Arrange/Rare Soundtrack" de 37 pistes, d'une lampe diffusant des huiles essentiels (difficulté, tout ça) et d'une jolie boîte. Un seul hic : l'addition, qui s'élève à ¥13.980, soit... 114€.

Enfin, un livestream aura lieu ici-même le 23 juillet prochain à 12h30, pour dévoiler les premières séquences de gameplay de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.