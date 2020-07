Cyberpunk 2077 : Vers un système de quêtes secondaires très complexe

Cyberpunk 2077 est un jeu qui s'annonce être très profond et complexe au niveau de son système de quêtes. Et via de récentes déclarations de la part du Lead Quest Designer du jeu très récemment, on peut en apprendre plus.

Paweł Sasko, Lead Quest Designer chez de CD Projekt RED, a accordé une interview au site polonais SpidersWeb dans laquelle il revient de manière très détaillée sur le système de quêtes secondaires de Cyberpunk 2077.

Nous avons construit la structure de Cyberpunk sur la base des conclusions que nous avons tirées de The Witcher 3. [...] Dans Cyberpunk, nous avons ajouté des quêtes supplémentaires qui peuvent être déclenchées dans diverses circonstances. Ces quêtes ne sont jamais linéaires. Il y a un système interne, que nous appelons le système de jetons, et qui décide à quel moment du jeu vous assigner ces nouvelles quêtes.



Cela signifie que même moi, je ne peux pas vous dire dans quel ordre ces quêtes vont s'activer, car c'est le jeu qui décide du moment où vous les obtenez en fonction de votre progression. Bien sûr, nous contrôlons et décidons des conditions à remplir pour que ces quêtes se déclenchent, mais ce n'est pas si facile à dire.



Ce jeu a la structure la plus compliquée que nous ayons jamais conçu. En regardant en arrière, d'ailleurs, pour The Witcher 3, certains joueurs et certains journalistes nous ont fait remarquer que le fil conducteur était trop long. [...] Cette fois-ci, nous avons gagné à ce que la trame principale soit un peu plus courte.



La quête à laquelle vous avez joué dans la Old Food Factory, lorsque vous avez rencontré les Maelstromers et parlé à Dum Dum et Royce - cette quête a 12 embranchements possibles et chacun d'entre eux représente une durée de jeu différente.





En d'autres terme un fil directeur plus court pour l'Histoire principale mais un système de quêtes secondaires beaucoup plus tortueux avec des missions qui se déclenchent uniquement selon certaines actions. Voilà qui promet une certaine rejouabilité

Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

