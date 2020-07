Le platformer rétro Kaze and the Wild Masks s'annonce aussi sur consoles, et en boîte !

Si le genre antédiluvien de la plate-forme a parfois mal négocié son passage à la troisième dimension, les bons vieux représentants 2D du genre peuvent continuer à surfer sur une vague néo-rétro qui jamais ne semble vouloir s'arrêter. Et la consécration suprême pour les nouveaux venus ne serait-elle pas de sortir comme au bon veux temps sur consoles ? L'éditeur SOEDESCO semble avoir tranché.

Annoncé en novembre dernier sur PC, le platformer 2D Kaze and the Wild Masks officialise aujourd'hui son arrivée sur toutes les consoles majeures du marché, à savoir la PlayStation 4, la Switch et la Xbox One.

Résolument nostalgique, ce jeu de plate-forme à l'ancienne semble emprunter aux grands noms de l'ère 16 bits un peu de l'encre qui aura permis d'écrire les plus belles pages de l'histoire du genre, comme le rappelle la première bande-annonce. Entre Sonic The Hedgehog, Rocket Knight Adventure, Donkey Kong Country ou encore Buster Busts Loose, tout le monde devrait y trouver son compte.

Et à ce petit jeu-là, ce sont les possesseurs de la console de Microsoft qui seront les mieux lotis, puisque l'éditeur vient d'annoncer l'arrivée d'une première démo, qui sera disponible du 21 au 27 juillet dans le cadre du Xbox One Summer Game Fest. Les autres trouveront sans doute une bonne raison de sécher leurs larmes en apprenant que toutes les versions consoles de Kaze and the Wild Masks profiteront également d'une sortie physique, histoire de se replonger quelques décennies en arrière :

🐰 Kaze and the Wild Masks is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One both digitally and physically! 🎉 To celebrate, there's a playable demo now available on Xbox One during the Summer Game Fest, download it here 👉 https://t.co/xs71DzNnkI#PlayKaze @KazeWildMasks pic.twitter.com/UcZFv3Cjwn - SOΞDΞSCO (@SOEDESCO) July 20, 2020

La trentaine de niveaux annoncés par Vox Game sauront-ils dépasser la simple nostalgie pour nous proposer un platformer solide et digne de ses références ? Il faudra pour cela patienter jusqu'à connaître la date de sortie définitive de Kaze and the Wild Masks, prévu "bientôt" sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.