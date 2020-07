Ni No Kuni : Le manga arrive en septembre chez Mana Books

De Ni No Kuni, on retient deux jeux vidéo splendides et ensorcelants ainsi qu'un anime paru sur Netflix en 2019. Cette même année était sorti un manga qui arrive très bientôt chez nous.

À voir aussi : TEST de Ni no Kuni La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered : Une édition magistrale

Vous qui connaissez cet univers par coeur et voulez en découvrir toujours plus, soyez prêts : le manga Ni No Kuni : L'Héritier de la Lumière et le Prince Chat, qu'un certain Thomas P. convoite déjà simplement pour son titre, sera lancé le 3 septembre prochain.

Mana Books se chargera en France de l'édition de cette adaptation crayonnée par KUEZ Ran de la série vidéoludique de Level-5. Ce premier tome, sur deux, fait 192 pages et coûte 6,90 euros. Il s'agit d'une histoire encore une fois différentes de toutes celles qui ont été proposées jusqu'ici. En voici un résumé par l'éditeur :

Pour Tasuku Arisawa, la vie tourne autour du club de Kendo, dans lequel il est très engagé, et de son petit frère Tsubasa, la seule famille qu'il lui reste depuis la mort de leurs parents. Un jour, un mystérieux homme vêtu de noir l'attaque, et le lycéen se retrouve projeté dans le monde parallèle de Ni no Kuni ! Les habitants de ce royaume enchanteur - où la magie est omniprésente - semblent voir en Tasuku un sauveur destiné à triompher du belliqueux roi Sham et de sa horde de démons... Mais quels secrets se cachent réellement à Ni no Kuni ?

On se le demande. Peut-être une critique dans un HORS-JEU futur, si le monde tient toujours debout d'ici à la "rentrée" ?