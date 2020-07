Lenovo lève le voile sur 2 nouveaux laptops gaming moins onéreux

Lenovo sa bientôt introduire deux nouveaux laptops à ses gammes gaming, tout deux équipés de Ryzen 4000H. Cela concerne la gamme Legion et la gamme IdeaPad (plus abordable).

À voir aussi : La Fnac présente le PC Portable Gaming Lenovo IdeaPad L340-17IRH

Le premier d'entre eux fait donc partie de la gamme Legion et il s'agit du Legion 5. Après l'arrivée d'un 15 pouces, cette fois il s'agit d'un 17 pouce avec une dalle Full HD et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Notons qu'il existe aussi une version en 120 Hz histoire d'abaisser un peu la note.

Celui-ci est équipé de la gamme AMD Ryzen 4000 et malgré ce choix, le GPU lui reste du coté des verts avec une RTX 2060. Plusieurs modèles existent encore une fois, mais le laptop peut embarquer notamment 16 go de RAM DDR4 et un SSD NVme de 1 To pour le stockage.

Le Legion 5 sera disponible à la rentrée de septembre pour 1089 dollars sans date pour la France pour l'instant.

IdeaPad Gaming 3

On rentre ici dans du très abordable avec un écran de 15,6 pouces en Full HD et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À l'intérieur on y trouve toujours un processeur AMD de la gamme Ryzen 4000 mais cette fois avec une carte graphique GTX 1650 Ti.

Il peut embarquer jusqu'à 32 go de RAM DDR4 et un stockage très proche du Legion 5. Pas beaucoup plus d'information pour l'instant et il devrait être disponible dans le courant du mois de juillet sans pour l'instant de date de sortie française. Lenovo frappe en tout cas très fort avec un tarif qui débute à 659 dollars.

Un tarif qui même avec la conversion magique et nos taxes devrait quand même rester assez abordable.

Les deux PC sont visibles dans notre galerie.