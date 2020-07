TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 28 de 2020 : L'animal a toujours F1

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la vingt-huitième de cette année 2020.

Les politesses, ça va bien deux minutes pour les insulaires. Les revoici donc à la place qu'ils ont occupé tant de semaines. Ellie est donc deuxième ? Que nenni. Car vous le savez, avec la saison de Formule 1 qui recommence, l'appétit est plus que jamais revenu pour la course automobile.

Il s'avère que le dernier jeu de bolides où, à la fin, c'est Lewis Hamilton qui gagne et Traz qui répète des "JE vous l'avais dit" à tue-tête a effectué un départ presque en pole. Et pour le reste, on dira que voir du karting et de la remise en forme sur Nintendo Switch ne nous étonne plus depuis longtemps.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 28) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la vingt-neuvième semaine de l'année 2020.