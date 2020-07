Metacritic change les règles sur les critiques des joueurs

Le célèbre agrégateur de notes de la presse, que l'on sait décisif dans le versement, ou non, de primes aux développeurs, vient de procéder à un changement. Désormais, il faudra aux joueurs patienter un certain temps avant de poster leurs avis.

Le review bombing ne date pas d'hier. Cette pratique "d'utilisateurs" visant à descendre en flèche un jeu parfois à peine commercialisé a dernièrement vu The Last of Us Part II, très bien accueilli par la critique en général, hériter d'une note cataclysmique côté joueurs sur Metacritic, cela alors qu'il était à peine commercialisé.

Pour éviter ce genre de situation, le site appartenant à ViacomCBS a pris une décision, justifiée par un de ses porte-parole à nos confrères de Gamespot :

Nous avons récemment implémenté un temps d'attente de 36 heures pour les critiques d'utilisateurs dans la section jeux vidéo pour s'assurer que les joueurs ont eu le temps de jouer avant d'écrire leur avis. Ce nouveau délai a été déployé dans la section jeux vidéo de Metacritic et s'appuie sur des recherches sur nos données, avec la contribution de critiques et experts de l'industrie.

Donc, on ne pourra poster sa critique que 36 heures après la commercialisation effective. La mesure se montrera-t-elle réellement efficace ? On peut se permettre d'en douter.

Un peu comme lorsque quelqu'un se permet - en espérant attirer l'attention et être suivi - de descendre en flèche ou encenser plus que de raison un titre sur des forums ou les réseaux sociaux, rien ne permet de savoir si le jeu critiqué est possédé. De là à commencer à envisager l'ajout d'une fonctionnalité intégrée directement aux jeux, pour s'assurer que la personne émettant un avis a bien pratiqué et n'a pas simplement d'intention malveillante...