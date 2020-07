Acer lance trois moniteurs incurvés gaming abordables

ACER dévoile tout juste sa série de moniteurs incurvés XZ2, qui se veut être une gamme d'écrans pour bourses légères, loin donc des Predator (pour ne citer qu'eux) qui concernent les joueurs les plus fortunés d'entre nous.

À voir aussi : Predator x OSIM : Acer dévoile un siège gaming massant avec enceintes intégrées

On s'en rend vite compte en cherchant un peu sur le marché des moniteurs : les prix peuvent monter très haut assez vite, surtout quand on a des désirs très précis comme une fréquence de rafraîchissement à 144Hz (ou plus).

La gamme XZ2 de chez Acer a justement pour objectif de rendre un peu plus abordable les moniteurs gaming. On y trouve aucune fioriture en terme de design, on se contente d'un châssis noir des plus classiques sans RGB par exemple (voir notre galerie d'images). Le minimum pour se concentrer (semble-t-il) sur les qualités techniques.

Voici les différents modèles :

Le 23,6 pouces

Le NITRO XZ242Q est un 23,6 pouces en full HD qui propose une fréquence de rafraîchissement de 144Hz et un temps de réponse de 4ms. Il propose notamment une comptabilité FreeSync. Coté couleurs, il affiche 16,7 millions de couleurs avec une luminance maximale de 400 cd/m² avec une certification HDR 400. Il propose une connectique avec un DisplayPort, un HDMI et une prise jack. L'écran apparaît dans les références ACER au prix de 199,99 dollars.

Le 27 pouces

Il propose exactement les mêmes caractéristiques à savoir du Full HD avec le label FreeSync mais avec une fréquence de rafraîchissement qui monte cette fois à 165 Hz avec temps de réponse à 4ms. L'ensemble proposera toujours du HDR 400 et les mêmes connectiques. Bref, le même écran mais plus grand et plus fluide. Forcément le tarif grimpe plus haut pour se hisser à 399 dollars.

Le 31,5 pouces

Le NITRO XZ322QU est encore plus grand puisqu'il s'agit d'un 31,6 pouces. Pour l'occasion on monte en définition et on passe du full HD au QHD à savoir 2560 x 1440. L'écran est comme son petit frère 27 pouces en 165 Hz mais cette fois avec un temps de réponse à 1 ms. Le taux de contraste est exactement le même avec toujours une certification HDR 400. C'est évidemment le moniteur le plus cher des 3 avec un tarif à 449 dollars.

Les trois modèles devraient normalement sortir dans le courant de l'été sans plus de précision de la part du constructeur.