Xbox One : Microsoft met fin à la la production de 2 modèles

Le futur se prépare chez Microsoft. Le futur, c'est la Xbox Series X qui arrivera en fin d'année 2020. Et du coup, le passé, lui, doit s'effacer. Il ne restera plus qu'un modèle de Xbox One dans les usines.

Après la confusion née de la disparition remarquée de certaines machines des étals et du Microsoft Store, l'information a été confirmée par un porte-parole de la firme de Redmond à nos confrères de The Verge : Microsoft fait cesser la production de deux modèles de Xbox One.

Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le futur avec la Xbox Series X, nous avons pris la décision naturelle d'arrêter la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition. La Xbox One S continuera à être fabriquée et vendue dans le monde entier.

La Xbox One X, était sortie en novembre 2017 et la Xbox One S All-Digital Edition en mai 2019.

À quelques mois de la sortie de la Xbox Series X, l'offre devient donc plus restreinte, plus claire. Pour jouer à l'ancienne génération sur Xbox One, sur laquelle les jeux First Party devraient sortir pendant au maximum deux ans, il faudra se tourner vers la Xbox One S avec lecteur optique. Et pour le haut de gamme, c'est la Next Gen aux 12 Teraflops qu'il faudra adopter.

Et le modèle Lockhart, en rumeur depuis un moment et devant se présenter comme une Xbox Series X moins onéreuse et moins puissante ? Allez savoir.