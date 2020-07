Reggie Fils-Aimé (ex-Nintendo) rejoint Rogue Games, un jeu d'horreur annoncé dans la foulée

Pour un jeune retraité, Reggie Fils-Aimé se maintient pour le moins occupé. Lorsqu'il ne fait pas des conférences dans les universités américaines, il enregistre des podcasts avec des grands noms du jeu vidéo ou rejoint le conseil d'administration de GameStop. Et de toute évidence, cela ne lui suffisait pas.

À lire aussi : Reggie Fils-Aimé évoque une bonne raison d'avoir quitté Nintendo

Rogue Games, éditeur de jeux vidéo indépendants basé à Los Angeles en Californie, vient d'annoncer l'arrivée de Reggie Fils-Aimé au sein de son conseil d'administration. L'ancien président de Nintendo of America servira désormais de "conseiller stratégique" à l'éditeur américain. Pour marquer le coup, Reggie Fils-Aimé s'est fendu d'une déclarations :

Lorsque Rogue m'a détaillé sa vision pour les consoles et que j'ai vu les premiers jeux qui arriveront cet été sur des plates-formes comme la Nintendo Switch, j'ai immédiatement été impressionné par ses niveaux d'ambition et d'innovation. Je suis toujours à la recherche de sociétés innovantes et à la croissance rapide qui sont prête à donner forme à l'avenir du jeu vidéo. Et je suis excité de me joindre à Rogue dans leur mission d'unifier et simplifier l'édition de jeux sur toutes les plates-formes.

Jusqu'à présent spécialisé dans l'édition de jeux PC et mobile, Rogue Games prévoit comme l'indique Reggie Fils-Aimé de proposer des jeux sur consoles à l'avenir. Les premiers jeux à paraître sur consoles seront dévoilés par l'éditeur américain cet été.

Le premier d'entre eux, intitulé Under, est un jeu d'horreur à la P.T. (précédemment annoncé sur PC) se déroulant sur un navire en train de sombrer mettant en scène un vétéran traumatisé de la Première Guerre mondiale. Under est prévu pour la fin de cette année sur "PlayStation," "Xbox," Switch et PC.

Pour la petite histoire, Rogue Games a été fondé et est dirigé par Matt Casamassina, co-fondateur du site américain IGN et ancien responsable de la rubrique Nintendo de ce dernier (jusqu'en 2010).