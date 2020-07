Othercide : Nos impressions sur ce XCOM-like horrifique où la Mort vous tend les bras

Après avoir découvert le jeu Othercide une première fois lors de la Gamescom 2018, nous eu l'occasion, deux ans plus tard de poser enfin les mains dessus. À l'époque, déjà, ce projet nous avait étonné par son parti pris artistique et ses thématiques assez sombres. Pas suffisant pour faire un bon bon jeu certes, mais la bonne nouvelle c'est que le gameplay semble clairement à la hauteur.

Quand on vous parle de parti pris artistique, c'est évidemment en référence à ce choix assez fort de proposer un rendu monochrome. Comme vous pouvez le voir à travers les quelques screenshots qui parsèment ces impressions, c'est le rouge qui domine. Un peu à la manière de Sin City . Ce ne sont pas les premiers à le faire (on pense à SUPERHOT ou encore My Memory of Us récemment), mais force est de constater que pour un jeu de type tactique/XCOM-like ça fonctionne sacrément bien, d'autant que cela colle parfaitement aux thématiques assez obscures. Le jeu est en fait un gigantesque Memento mori dans lequel la mort est à la fois un sujet de fond mais aussi un outil de progression et de compréhension de l'histoire.

Memento Mori géant

Pour faire simple, avec Othercide, vous voilà le dernier espoir de l'Humanité. Vous êtes à la tête des Soeurs, qui sont des guerrières légendaires prêtes à se sacrifier pour sauver la vie dans son sens large. Toujours pour faire un parallèle avec la période médiévale, on dira que vous dirigez une sorte ordre monastique dans lequel les moines soldats sont de courageuses femmes guerrières. Du courage, il en faut pour affronter les monstruosités décharnées et squelettiques qui s'attaquent à vous. On se demande si le studio Lightbulb Crew ne s'est pas inspiré des nombreuses représentations moyenâgeuses de la Mort pour donner vie à toutes ses créatures, car le bestiaire fait beaucoup penser à ce que l'on peut imaginer dans l'Enfer de Dante Alighieri par exemple. Chaque rencontre est particulièrement malsaine et vous enfoncera un peu plus un pied dans la tombe.

Du combat inspiré

Le gameplay se concentre notamment sur des phases de combat au tour-par-tour comme on peut le voir dans les jeux de Firaxis et ceux qui s'en inspirent. Mais il serait injuste pour Othercide de ne garder que cette simple analogie en tête. Notre équipe de trois Soeurs propose trois classes différentes permettant de faire face à la plupart des menaces. Pour autant, tout n'est pas si simple puisque le trépas fait partie intégrante du gameplay. Vous allez mourir une quantité astronomique de fois.

Intransigeant à court et long terme

En début de tour vous disposez de 100 points dont vous pouvez profiter comme vous voulez dans les déplacements et attaques passives ou actives. Le jeu repose sur un système de chronologie dynamique permettant un minimum d'entrevoir le mouvement des adversaires. Malgré tout, le système de combat est parfaitement injuste et on surprend parfois l'adversaire à littéralement abuser de points d'action pendant leurs tours en enchaînant attaque sur attaque sans nous laisser le plus maigre espoir de survie. C'est frustrant, mais aussi diablement grisant une fois le combat achevé. Le sentiment du devoir accompli est particulièrement fort dans Othercide. Reste à voir si sur le long terme cette difficulté ne va pas créer un syndrome de répétitivité.

Lorsque nous ne sommes pas sur un champ de bataille, on se retrouve dans une sorte de hub dans lequel on acceptera diverses missions (de sauvetage, par exemple) pour y récupérer notamment des fragments de sang et jetons de respawn/réanimation. Ces derniers vous permettent de faire naître (le jeu utilise même en anglais le mot "germer") de nouvelles Soeurs et de remplacer celles qui sont tombées au combat. On a l'impression d'avoir accès à un système de clonage. Il y a un coté assez "morbide" et presque malsain dedans et le jeu pousse le vice encore plus loin en offrant la possibilité de sacrifier une Soeur pour en guérir une autre.

Évidemment, la direction artistique, assez sublime, avouons-le, joue avec tout ceci et elle est en plus épaulée par une technique de haute volée. Effets lors des combats et compétences, lumières dans une ruelles sombres, pavés imbibés de sang... Le jeu est une vraie splendeur visuelle et, à l'image d'un conte noir richement illustré, a le chic pour laisser une empreinte durable dans l'esprit du joueur. Reste à voir si cela sera suffisant pour accrocher le joueur qui n'est pas forcément très à l'aise avec cet excès de difficulté.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITÉ !

Othercide est un jeu plein de promesses qui retient l'attention de par ses thématiques et sa direction artistique. Totalement intransigeant, le jeu assume totalement de mettre la mort au centre de toutes les attentions. Espérons toutefois qu'il ne se résume pas, sur le long terme à une difficulté mal dosée et des enchaînements de combats excessivement impitoyables. On priera pour lui jusqu'à sa sortie, le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.