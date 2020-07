Necrobarista annonce sa sortie corsée sur PC bientôt, et en 2021 sur consoles

Annoncé il y a maintenant plus de trois ans, l'aventure narrative et caféinée des australiens de Route 59 s'apprête enfin à faire couler son précieux liquide torréfié. En revanche, les joueurs consoles devront encore prendre leur mal en patience pour un petit moment.

À voir aussi : TEST de Yes, Your Grace : Le choix du roi

Vos vilaines cernes ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir, puisque Necrobarista viendra bientôt stimuler vos sens : l'aventure narrative entre deux mondes s'annonce en effet pour le 22 juillet prochain sur PC, via les boutiques Steam et GOG.

Situant son action dans le café de The Terminal, bref lieu de passage entre la vie et la mort, Necrobarista espère dépoussiérer le genre si japonais du visual novel, en mettant l'accent sur des dialogues dont il faudra extraire certaines séquences pour mieux comprendre le vague à l'âme qui anime les visiteurs de passage.

Malheureusement, les versions consoles promises de longue date sur Playstation 4 et Switch prendront quant à elle tout leur temps pour nous livrer leurs riches arômes, puisque ces dernières s'annoncent désormais pour 2021. Il va en falloir, du café...