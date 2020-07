Paper Beast se date sur PC et s'affiche à prix réduit sur PS4

Un temps exclusif à la PlayStation 4 via le PlayStation VR, le dernier jeu forcément onirique de notre Éric Chahi national annonçait le mois dernier son arrivée sur PC, histoire d'offrir une parenthèse reposante aux possesseurs de Valve Index, de HTC Vive, d'Oculus Rift, et même de Windows Mixed Reality.

À voir aussi : TEST de Paper Beast (PSVR) : La belle VR et la Bête

La date est enfin tombée : Paper Beast sortira ses tigres de papier dès le 24 juillet prochain sur PC, via les boutiques en ligne concernées, à savoir Steam, Viveport et l'Oculus Store. Histoire de marquer le coup, le studio Pixel Reef confirme l'arrivée des nouveautés dévoilées le mois dernier, à savoir : un déplacement continu, des améliorations graphiques évidentes, mais aussi un terrain de jeu élargi, plus d'espèces à l'écran, parmi lesquelles une toute nouvelle.

Et pour ne froisser personne, Paper Beast profite de son arrivée dans la cour des grands de la réalité virtuelle pour baisser son prix sur le PlayStation Store, puisque le jeu s'affiche à 19,49€ en lieu et place des 29,99€ habituels, et propose même une version d'essai, histoire de se faire un premier avis sur ce jeu d'exploration en forme de bac à sable littéral.

Enfin, rappelons, que la bande originale de Paper Beast est gratuitement disponible sur Bandcamp, histoire de s'offrir un été reposant, quelque soit le casque que vous poserez sur vos oreilles.