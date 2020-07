Toby Fox (Undertale) réalise le nouveau clip du compositeur d'Earthbound, la vidéo chiptune

Parce que les développeurs indépendants sont souvent d'insatiables touche-à-tout, il n'est pas rare de voir quelques grands noms de la scène collaborer ici et là avec d'autres artistes. Et lorsque le développeur en question est aussi compositeur à ses heures perdues, rien ne va évidemment plus.

À voir aussi : Fuser : On s'est ambiancé sur le nouveau jeu d'Harmonix, un futur tube de l'été ? Nos impressions écrites et vidéo

Après avoir charmé à peu près tous nos sens grâce à l'inoubliable Undertale, Toby Fox ressort du bois pour collaborer avec le compositeur japonais Chip "Hip" Tanaka, qui officiait déjà sur Donkey Kong premier du nom en 1981. Toujours très actif dans le monde du jeu vidéo, le sexagénaire a notamment participé à l'infinie bande-son d'un certain Super Smash Bros. Ultimate, mais reste surtout connu des fans de J-RPG pour son travail sur la série Mother, connue chez nous comme "Earthbound".

À l'occasion de la sortie du nouvel album de Chip Tanaka, intitulé Domingo, Toby Fox a rechaussé ses crampons pour habiller de sa patte singulière et monochrome le clip accompagnant Hammerhead Shark Song, le premier single. Comme vous l'avez peut-être déjà découvert dans notre lecteur vidéo, le son résolument chiptune de Tanaka se prête fort bien au style pixel art de Fox, et nous vous laisserons évidemment nous faire part de vos avis sur cette rencontre au sommet dans les commentaires ci-dessous. Et sans fausse note, hein.